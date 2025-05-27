Samsung Galaxy Z Flip7 с Exynos протестировали в Geekbench

В базе данных Geekbench появились результаты тестирования в одноименном бенчмарке устройства Samsung с модельным номером SM-F766U с чипом Exynos 2500. Предположительно, этим смартфоном является американская версия складного Galaxy Z Flip7, сообщает GSMArena.

© Газета.Ru

Результаты тестов Geekbench дают представление о производительности процессора, изначально предназначенного для серии Galaxy S25, но впоследствии замененного на Snapdragon 8 Elite из-за проблем. Судя по данным бенчмарка, Exynos 2500 окажется слабее флагманского Snapdragon 8 Elite.

Так, в тестах Galaxy Z Flip7 набрал 2012 баллов в одноядерном и 7563 балла в многоядерном режимах, что сопоставимо скорее с Snapdragon 8 Gen 3, чем с его актуальным преемником. Архитектура процессора включает 10 ядер: одно Cortex-X925 с частотой до 3,3 ГГц, два Cortex-A725 (2,75 ГГц), пять Cortex-A725 (2,36 ГГц) и два Cortex-A520 (1,8 ГГц).

Благодаря утечке также подтверждено использование 12 ГБ оперативной памяти и графического чипа Xclipse 950.

Презентация Galaxy Z Flip7 вместе с Galaxy Z Fold7, Android 16 и фирменной оболочкой One UI 8 ожидается в середине июля.