Смартфон до 20 тысяч: Poco X7 сравнили с Realme 14

Ведущий YouTube-канала "Обзоры от iCE" рассказал, что лучше покупать за 20 тысяч рублей: Poco X7 или Realme 14 5G.

© YouTube/Обзоры от iCE

У Poco X7 экран-"водопад". Это может некоторым не понравиться. У Realme 14 5G грани плоские. В обоих случаях зарядки на 45 Вт, но Poco заряжается немного быстрее (за 50 минут вместо 1 часа 5 минут) за счёт аккумулятора меньшего объёма: 5110 мАч против 6000 мАч у Realme.

Работает Poco "из коробки" на Android 14, а Realme - на Android 15. У Poco процессор Dimensity 7300, у Realme - Snarpdragon 6 Gen 4. По производительности смартфоны близки. Результаты их тестирования - ниже.

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

По автономности лидирует Realme. Его вам хватит на 2,5 дня точно, тогда как Poco - на 1,5 дня.

С точки зрения камер немного интереснее Poco X7 за счёт наличия ширика на 8 МП и макро на 2 МП. Фронтальная камера здесь на 20 МП, основной модуль - на 50 МП с оптической стабилизацией. Однако в реальности Realme ему не особо уступает, хоть у него и нет ультраширокоугольной камеры. Оба смартфона на основную камеру видео записывают максимум в 4К 30 к/с, на фронтальную - Realme в 1080р 30 к/с, Poco в 1080р 60 к/с.

Вывод

У Realme 14 есть преимущества в виде большего аккумулятора, более оптимизированной системы, чуть более мощного процессора. Poco имеет приятный дизайн, но вот изогнутый экран у него - на любителя. Какой бы смартфон вы ни выбрали - разочарованы вы не будете. Они имеют схожие производительность, фото- и видеовозможности. Если же для вас важна автономность, то лучше покупать Realme.