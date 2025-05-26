Трамп требует от Apple «переезда» в США. Почему компания не спешит?

Apple снова оказалась в центре политического конфликта. Дональд Трамп раскритиковал компанию за перенос производства iPhone в Индию, пригрозив ввести 25-процентную пошлину, если устройства не начнут делать в США.

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Несмотря на угрозы, Apple вряд ли быстро отреагирует. Производство в Америке потребует миллиардных инвестиций, а цена одного iPhone может вырасти до $3000–$3500.

Почему это так сложно

Apple уже много лет производит свои устройства в Китае. Там компания выстроила цепочку поставок, которая идеально работает. Генеральный директор Тим Кук начал строить эту систему ещё в 90-х. Чтобы повторить её в США, нужно заново создавать заводы, нанимать тысячи людей и решать массу логистических задач. Кроме того, не факт, что в Америке найдётся достаточно квалифицированных специалистов — сам Кук раньше говорил, что в США инженеров меньше, чем в Китае.

Негативные последствия переезда

Эксперты считают, что если пошлины Трампа всё же будут введены, iPhone, собранный в Китае, подорожает примерно на $300. Но если Apple будет производить айфоны в США, цена вырастет в 2–3 раза. А это может резко сократить продажи главного продукта компании, который принёс ей $201 миллиард за прошлый год.

Apple попыталась сгладить ситуацию, пообещав вложить $500 миллиардов и создать 20 000 рабочих мест в США до 2028 года. Но напрямую к производству iPhone это не имеет отношения. Речь идёт о серверах для искусственного интеллекта, а не о смартфонах.

На компанию давят со всех сторон

У Тима Кука сейчас непростой период. Он одновременно сталкивается с давлением со стороны Трампа, судами в США, антимонопольными расследованиями в Европе и конкуренцией в области искусственного интеллекта. При этом Apple остаётся одной из самых прибыльных компаний в мире, несмотря на падение акций на 25% с прошлого пика.

Один из самых интересных вызовов для Apple — это развитие искусственного интеллекта. Бывший главный дизайнер iPhone Джони Айв вместе с OpenAI разрабатывает новое устройство без экрана, которое, возможно, станет заменой смартфонам в будущем. Если проект выстрелит, это может пошатнуть доминирование iPhone.

Сервисы спасают Apple

Одно из главных преимуществ Apple сейчас — не только продажи устройств, но и доход от подписок и сервисов. Это направление принесло компании $96 миллиардов за год и пока не попало под удар тарифов. Однако новые судебные решения могут сократить доходы от App Store.

Apple официально не ответила на угрозы Трампа. Но аналитики предполагают, что Кук будет искать компромисс, возможно, пообещает производить больше чипов или компонентов в США. Сам Трамп на это намекал.

Пока же Apple продолжает держать цены, как может, и откладывает масштабные перемены. А осенью, как ожидается, выйдет новый iPhone — скорее всего, подорожавший. И тут главный вопрос: сколько ещё потребители готовы платить за бренд?

Между тем, на фоне обострения торговых отношений между США и Китаем, Apple объявила о масштабной перестройке своей производственной цепочки. Генеральный директор компании Тим Кук сообщил, что теперь большинство iPhone, поставляемых в США, будут производиться в Индии. Если текущие тарифы останутся без изменений, пошлины увеличат расходы Apple на $900 миллионов уже во втором квартале 2025 года.