Apple начала выкупать старые iPhone для увеличения продаж

Lenta.ru

Корпорация Apple начала предлагать более выгодные условия при обмене старых iPhone на новые. Об этом сообщает Reuters.

Apple увеличила стоимость выкупа старых iPhone
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Американская фирма запустила акцию в Китае. Журналисты агентства отметили, что Apple увеличила стоимость выкупа подержанных устройств при покупке новых смартфонов по trade-in. Отмечается, что таким образом IT-гигант пытается поправить свое положение на местном рынке и увеличить продажи. Ранее стало известно, что поставки iPhone в Китае упали почти на 50 процентов за год.

При этом авторы Reuters заметили, что выгода пользователей при покупке новых смартфонов по trade-in оказалась не очень существенной. В переводе на американскую валюту старые смартфоны потребителей стали оценивать на 10-11 долларов выше, или около 800 рублей.

Такую же акцию Apple США. Повышенные коэффициенты trade-in распространили на все iPhone. Так, стоимость выкупа iPhone 15 выросла на 10 долларов — до 410 долларов, или около 32 тысяч рублей. Стоимость выкупа флагманского iPhone 15 Pro Max увеличилась на 20 долларов — до 650 долларов, или около 52 тысяч рублей.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил обложить Apple импортными пошлинами в размере 25 процентов за производство iPhone за пределами США.

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