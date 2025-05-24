Потрясающая находка сделана в библейском городе «Ковчега Завета»

Археологи обнаружили древнее золотое кольцо в библейском месте, где, как считается, когда-то находился Ковчег Завета, что позволяет заглянуть в таинственное прошлое Иерусалима. Кольцо было найдено в городе Давида, основанном царем Давидом, который около 3000 лет назад привез в город священный деревянный сундук-ковчег, покрытый золотом.

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Согласно христианской и еврейской традиции, Ковчег Завета содержал Десять заповедей, данных Богом Моисею, но позже он исчез из Иерусалима и так и не был найден, пишет Daily Mail. И сегодня город Давида продолжает открывать чудеса древности. Исследователи из Управления древностей Израиля полагают, что маленькое золотое кольцо, вероятно, принадлежало ребенку и было найдено около 2300 лет назад.

В центре этого поразительного артефакта находится красный драгоценный камень, оправленный в золотую оправу, которая слегка погнулась от многовекового пребывания в земле. Находка дает редкую возможность заглянуть в повседневную жизнь периода Второго Храма, знаменательной эпохи в еврейской истории. Это второе в своем роде золотое кольцо, обнаруженное на месте раскопок за последний год, и оба они демонстрируют схожее мастерство исполнения и дизайн драгоценных камней.

Доктор Марион Зиндель, руководившая исследованием, рассказала, что обнаружение двух маленьких золотых колец и других украшений под полом древнего здания позволяет предположить, что они, возможно, были намеренно захоронены.

"Одна из возможностей, которую мы рассматриваем, заключается в том, что украшения были помещены туда в рамках известной эллинистической традиции, - отмечает доктор Зиндель. — Согласно этому обычаю, молодые женщины, которые собирались выйти замуж, хоронили свои детские вещи, например драгоценности, под фундаментами своих будущих домов, как символ того, что детство остается позади и они вступают во взрослую жизнь".

Исследователи отметили, что стиль украшений отражает модные тенденции того времени, на которые оказали сильное влияние восточные культуры, такие как Индия и Персия. Этот культурный обмен стал возможен благодаря завоеваниям Александра Македонского, которые открыли торговые пути между этими регионами, подчеркивает Daily Mail.

В ходе раскопок, проведенных совместными усилиями Израильского управления древностей (IAA) и Тель-Авивского университета, также были обнаружены несколько древних бронзовых серег с изображением рогатого животного и украшенная золотая бусина. Эти находки подчеркивают богатство и утонченность жителей Иерусалима той эпохи.

Эфрат Бочер, руководитель раскопок, комментирует: “Впервые в Иерусалиме была найдена столь значительная коллекция золотых украшений эллинистического периода. Это экстраординарная находка, свидетельствующая о достатке и образе жизни жителей города в ту эпоху”.

Расположенный к югу от стен Старого города, город Давида остается важнейшим археологическим памятником, который продолжает проливать свет на богатое и сложное прошлое Иерусалима. Как напоминает Daily Mail, согласно библейской истории, Ковчег Завета был построен около 1445 года до нашей эры специально для хранения Десяти заповедей — свода божественных законов, данных Богом Моисею, включая такие указания, как “Не убий” и “Почитай отца твоего и мать”.

Некоторые историки полагают, что Ковчег веками оставался в древнем Иерусалимском храме. В течение этого времени только первосвященнику Израиля разрешалось приближаться к нему — и только раз в год, в Йом Кипур, самый священный день иудаизма. Затем, в какой-то момент истории, Ковчег исчез - его местонахождение до сих пор неизвестно.

Интерес к тайне библейской реликвии был возобновлен в марте после появления на сайте DailyMail.com статьи, в которой подробно описывалось, как ЦРУ могло обнаружить ковчег. В 1980-х годах ЦРУ проводило эксперименты с людьми, которые утверждали, что могут воспринимать информацию об удаленных объектах, событиях или других людях. В отчете подробно описан один из таких тестов, в ходе которого удаленному наблюдателю № 032 были даны координаты для определения местоположения цели, и наблюдатель описал Ковчег Завета, спрятанный на Ближнем Востоке.

"Объект - это контейнер. Внутри этого контейнера находится другой контейнер, - говорится в документе. -- Объект сделан из дерева, золота и серебра и украшена шестикрылым ангелом".

Наблюдатель, находившийся на расстоянии, продолжал говорить, что объект в форме гроба "находится где-то на Ближнем Востоке" и видел людей, говорящих по-арабски. Однако удаленному наблюдателю не сообщили, что они ищут утраченный завет, до начала эксперимента. В документе описывается учебное упражнение, проведенное 5 декабря 1988 года.

Экстрасенс описал близлежащие здания, напоминающие купола мечетей, и людей, "одетых практически во все белое", с "черными волосами и темными глазами".

"У одного человека, на которого я обратил внимание, были усы, - написал участник эксперимента. -- Объект скрыт — подземелье, темнота и сырость были характерными чертами расположения цели. Цель объекта - объединить людей. Это как-то связано с церемонией, памятью, чествованием, воскрешением. Существует аспект духовности, информации, уроков и исторических знаний, который выходит далеко за рамки того, что мы знаем сейчас. Объект защищен сущностями и может быть открыт (сейчас) только теми, кто уполномочен на это — этот контейнер не будет / не может быть открыт до тех пор, пока не будет сочтено подходящее время".

Далее экстрасенс говорит, что, когда придет это время, "механика системы запирания окажется довольно простой", и что любой, кто попытается открыть контейнер, подглядывая или нанося удары, будет "уничтожен защитниками контейнера с помощью неизвестной нам силы.'