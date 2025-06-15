Мечты о космосе, которые остались на бумаге

Последние годы идеи по колонизации Марса или строительству обитаемой базы на Луне активно обсуждаются, но появились они давным-давно — еще до первого полета на Луну. Правда, ни одна из них так и не стала реальностью. Портал howtogeek.com рассказал о несбывшихся планах по колонизации космоса.

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Лунная обсерватория SR-183

В период холодной войны контроль над космическими программами и разработками принадлежал не гражданским организациям, таким как NASA, а военным. Поэтому каждая инициатива так или иначе подразумевала какое-то военное предназначение. И проект лунной обсерватории SR-183 — не исключение.

Документ, опубликованный в 1960-м (вскоре после создания NASA), описывал необходимые шаги и сроки создания обитаемой базы на Луне, способной проводить бомбардировку Земли. Примечательно, что целевой датой план обозначил 1969 год — именно тогда NASA смогла доставить первого человека на Луну. Помимо этого, американские военные хотели успешно выполнить пилотируемую экспедицию в 1967-м — специально чтобы опередить потенциальные достижения СССР.

Project Horizon

Project Horizon презентовали после формирования NASA, и, как и другие ответвления вооруженных сил США, армия стремилась опередить любые другие организации в попытке первой доставить человека на Луну. В 1965-м командование хотело совершить первую посадку, а уже через год отправить на спутник Земли гарнизон из 12 человек. К тому моменту на Луне уже должен был быть подземный форт, построенный из утопленных в лунный грунт цилиндров — для защиты от радиации.

Лунная база, по задумке, использовала бы ядерную электроэнергию, а жилые отсеки находились бы под давлением, чтобы солдаты могли работать в повседневной одежде. Гарнизон в идеале должен был стать самодостаточным: переработка воздуха и воды, плюс выращивание съедобных растений с помощью гидропоники. Ну и, конечно же, на базе хотели разместить оборудование для шпионажа, а может даже ядерное оружие.

Mars One

Проект Mars One был частной инициативой, профинансированной датской компанией, которая в 2012 году заявила, что отправит людей на Марс уже в 2023. Очевидно, этого не произошло, и бизнес разорился в 2019-м, но на протяжении некоторого времени в потенциал проекта действительно верили.

Правда, по описанию Mars One больше напоминал скорее реалити-шоу в космосе, нежели серьезную миссию. Для начала, экспедиция задумывалась как полет в один конец. Организаторы Mars One предлагали 200 000 волонтерам подписать себе смертный приговор и покинуть Землю, чтобы с немаленькой вероятностью быстро погибнуть на Марсе. Хорошо, что в конце концов количество волонтеров снизили до 100 самых целеустремленных, которых подготовили бы как астронавтов.

При этом сам по себе план звучал выполнимо. На первом этапе на Марс должна была отправиться беспилотная миссия для доставки ресурсов и роботов, которые разведали бы территорию и начали строительство колонии. А на втором каждые два года на планету доставляли бы по четыре колониста. Идея в том, что деньги на финансирование всего мероприятия собирались добывать трансляцией колонизации Марса в прямом эфире.

Космические колонии в точках Лагранжа

В 1974 году профессор Принстона по имени Джерард К. О’Нил опубликовал научную работу под названием «Колонизация космоса», в которой подсчитал, что необходимо для создания обитаемых внеземных колоний. Физик пришел к выводу, что оптимальным местом для строительства подобных сооружений станут точки Лагранжа.

Для контекста, точки Лагранжа — это регионы космоса, находящиеся между крупными объектами с мощными гравитационными полями. Их воздействие, в теории, позволило бы колониям в точках Лагранжа сохранять статичное, стабильное положение с минимальными затратами энергии. Например, точки L4 и L5 находятся как раз в районе Земли и Луны — идеальное место, чтобы построить первую космическую колонию.