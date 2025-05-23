Colossal Biosciences опровергла воссоздание лютоволка

Компания Colossal Biosciences заявила о воссоздании лютоволка в апреле, однако позднее главный научный сотрудник компании Бет Шапиро признала, что речь идет не о настоящем возрождении вымершего вида, а о создании серых волков с 20 генетическими изменениями, пишет New Scientist.

В интервью Шапиро отметила:

«Невозможно вернуть к жизни нечто полностью идентичное вымершему виду. Наши животные – это серые волки с генетическими модификациями, созданные клонированием. Мы говорили об этом с самого начала, но в обиходе их стали называть лютоволками, что вызывает недовольство».

Профессор Оксфордского университета Ричард Греньер отметил, что такое признание серьезно расходится с публичными заявлениями и материалами Colossal, в том числе с содержанием официального сайта компании. По его словам, из высказывания Шапиро следует, что компания не вернула лютоволка из исчезновения, как заявляла ранее. Ранее сообщалось, что компания Colossal Biosciences вывела генетически модифицированных волчат с чертами вымерших черных волков, использовав 20 генов из древней ДНК.

Автор фэнтези-цикла «Песнь льда и пламени» Джордж Мартин признался, что был глубоко тронут встречей с «лютоволками», которых ученые из Colossal Biosciences «воскресили» спустя более 12 тыс. лет после исчезновения.