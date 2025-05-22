В работе соцсети X произошел масштабный сбой. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.

Проблемы в работе соцсети начали фиксировать в районе 21:00 по московскому времени. Наибольшее количество жалоб поступило от пользователей из США — более 1300 сообщений. Также о проблемах в работе соцсети сообщили в Великобритании, Канаде, Франции, Германии, Бразилии, Мексики и ряде других стран.

Основная часть жалоб касалась сбоев в работе веб-сайта X (56%) и приложения (35%). Кроме того пользователи сообщали о проблемах соединения с сервером (9%).