В Японии разработали очки с автонастройкой диоптрий

На выставке Beyond Expo были представлены ViXion 01S — первые в мире «автофокусные» очки, способные автоматически настраивать диоптрии для улучшения зрения. Разработка одноименной японской компании призвана устранить необходимость в постоянной смене очков для чтения, дали или работы за компьютером. Об этом сообщает издание Yanko Design.

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Очки ViXion 01S оснащены встроенным между линзами датчиком глубины. Он анализирует расстояние до объекта, на который смотрит пользователь, и в реальном времени (менее чем за секунду) регулирует фокус линз. Вместо традиционных зон, очки оснащены двойными переменными линзами, которые меняют свою кривизну, адаптируясь к фокусному расстоянию пользователя.

ViXion 01S могут подстраиваться под различные нарушения зрения, включая близорукость, дальнозоркость и пресбиопию, охватывая диапазон от -10 до +10 диоптрий. Это позволяет им эффективно заменять бифокальные или прогрессивные линзы.

Весом всего 55 граммов, очки отличаются минималистичным дизайном, разработанным японской студией Nendo. Они обеспечивают более 15 часов работы от одной зарядки, заряжаются через USB-C, а их калибровка занимает минимум времени.

ViXion 01S уже получили признание на международных выставках, включая CES, IFA, а также премии Good Design Awards и Beyond Award. Стоимость очков составляет около $500. Высокая цена оправдывается тем, что в долгосрочной перспективе устройство способно заменить не одну пару очков, которые в сумме могут обойтись дороже.