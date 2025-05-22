Названы признаки прослушки телефона

Неоправданный перегрев смартфона и быстрая разрядка аккумулятора могут указывать на прослушивание устройства.

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Об этом сообщил агентству Prime руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security Никита Новиков.

«Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы», — сказал Новиков.

Проверить наличие переадресации можно при помощи команды *#21#.

Эксперт рекомендовал проверить детализацию звонков и интернет-активности в личном кабинете оператора, а также изучить телефон на присутствие программ без иконок, которые не связаны с официальным магазином приложений или имеют доступ к микрофону, камере, геолокации и служебным данным.

Он подчеркнул, что регулярные подключения к интернету по ночам или при заблокированном экране могут быть индикатором скрытой активности, которая характерна для шпионских программ.

В ряде случаев можно воспользоваться специализированными антишпионскими сканерами, но проще и надежнее сделать полный сброс смартфона до заводских настроек со сменой всех учетных данных, заключил руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security.

В начале мая Apple предупредила пользователей из ста стран о возможном заражении их iPhone шпионским программным обеспечением и призвала обновить IOS.