Google представила сервис 3D-видеозвонков

На конференции Google I/O 2025 компания представила Google Beam — платформу для 3D-видеоконференций, ранее известную как Project Starline. Технология, разработанная совместно с HP, будет доступна для корпоративных клиентов, таких как Deloitte, Salesforce и Duolingo, в конце 2025 года.

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Google Beam использует шесть камер и специальный дисплей с технологией светового поля, создавая реалистичное 3D-изображение собеседника. Это позволяет добиться эффекта присутствия, словно человек находится рядом. Технология светового поля — это метод отображения, который формирует изображение с учетом угла обзора, делая картинку объемной без необходимости в специальных очках.

Система ориентирована на корпоративный рынок. Beam работает с использованием искусственного интеллекта, который преобразует 2D-видео в 3D-модель в реальном времени, обеспечивая 60 кадрах в секунду.

Запуск Google Beam станет шагом к более иммерсивным видеоконференциям, хотя высокая стоимость оборудования может ограничить доступ для частных пользователей.