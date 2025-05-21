VK перезапустила платформу «Ответы.Mail»

Платформа Ответы Mail обновила дизайн и форматы контента, сообщили в пресс-службе VK.

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Сервис получил новую техническую архитектуру, переработал дизайн и добавил улучшения в продукте, включая персонализированные ленты с рекомендательными технологиями.

Теперь пользователям доступны три типа постов для публикации: Мнение, Знания и Истории.

Мнения используются для обсуждений и обмена опытом, Знания — для вопросов, имеющих однозначный ответ, а Истории — для публикации больших статей и описания личных впечатлений. К постам пользователи могут прикреплять фото, видео и опросы.

Для публикации записей можно выбрать тематические пространства: пользователи могут подписываться на интересующие пространства или на других пользователей. Переработана система рейтинга пользователей: появилась карма — численный показатель, отражающий вклад каждого участника в развитие платформы.

Сервис Ответы Mail запущен в августе 2006 года. За всю историю было задано 175 млн вопросов и опубликовано 1,2 млрд ответов.