Основатель Google Сергей Брин рассказал о провале Google Glass

Газета.Ruиещё 1

Во время интервью на конференции Google I/O 2025 сооснователь Google Сергей Брин признал, что допустил много ошибок с проектом Google Glass. По его словам, основной причиной неудачи устройства стала высокая стоимость производства и, как следствие, розничная цена устройства. Об этом сообщает издание TechCrunch.

Основатель Google Сергей Брин назвал причину провала Google Glass
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Брин, чье появление на Google I/O стало сюрпризом, отметил, что во время запуска Google Glass (в 2013 году) не имел достаточных знаний о цепочках поставок потребительской электроники и не осознавал сложности создания умных очков по разумной цене. Тем не менее соучредитель Google подчеркнул свою веру в форм-фактор смарт-очков и выразил удовлетворение тем, что компания вновь взялась за это направление, работая с «отличными партнерами».

Незадолго до этого Google рассказала о планах по разработке новых смарт-очков на базе Android XR. На Google I/O компания продемонстрировала, как прототип, работающий в связке с Project Astra от DeepMind, осуществляет перевод речи и текста в реальном времени, помогает с навигацией и обрабатывает базовые запросы к ИИ-ассистенту.

В разработке очков на Android XR с элементами дополненной реальности Google сотрудничает с несколькими партнерами, включая Samsung и Xreal. Кроме того, Google объявила об инвестициях до $150 млн долларов в партнерство с очечным брендом Warby Parker. Как отметил Брин, опытные производители очков и электроники могут помочь решить проблемы с цепочками поставок.

Брин также указал, что появление генеративного ИИ делает возможности умных очков гораздо более «осязаемыми», чем во времена Google Glass.

В ходе интервью Брин признал, что фактически вышел из отставки, чтобы работать над Google Gemini. Соучредитель Google сообщил, что почти каждый день находится в офисе в Калифорнии, где помогает команде Gemini с проектами ИИ-модели Veo 3 для генерации видео. Брин также заявил, что, по его мнению, сегодня любой компьютерный ученый не должен находиться, а должен работать над ИИ.

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