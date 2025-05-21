Основатель Google Сергей Брин назвал причину провала Google Glass

Во время интервью на конференции Google I/O 2025 сооснователь Google Сергей Брин признал, что допустил много ошибок с проектом Google Glass. По его словам, основной причиной неудачи устройства стала высокая стоимость производства и, как следствие, розничная цена устройства. Об этом сообщает издание TechCrunch.

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Брин, чье появление на Google I/O стало сюрпризом, отметил, что во время запуска Google Glass (в 2013 году) не имел достаточных знаний о цепочках поставок потребительской электроники и не осознавал сложности создания умных очков по разумной цене. Тем не менее соучредитель Google подчеркнул свою веру в форм-фактор смарт-очков и выразил удовлетворение тем, что компания вновь взялась за это направление, работая с «отличными партнерами».

Незадолго до этого Google рассказала о планах по разработке новых смарт-очков на базе Android XR. На Google I/O компания продемонстрировала, как прототип, работающий в связке с Project Astra от DeepMind, осуществляет перевод речи и текста в реальном времени, помогает с навигацией и обрабатывает базовые запросы к ИИ-ассистенту.

В разработке очков на Android XR с элементами дополненной реальности Google сотрудничает с несколькими партнерами, включая Samsung и Xreal. Кроме того, Google объявила об инвестициях до $150 млн долларов в партнерство с очечным брендом Warby Parker. Как отметил Брин, опытные производители очков и электроники могут помочь решить проблемы с цепочками поставок.

Брин также указал, что появление генеративного ИИ делает возможности умных очков гораздо более «осязаемыми», чем во времена Google Glass.

В ходе интервью Брин признал, что фактически вышел из отставки, чтобы работать над Google Gemini. Соучредитель Google сообщил, что почти каждый день находится в офисе в Калифорнии, где помогает команде Gemini с проектами ИИ-модели Veo 3 для генерации видео. Брин также заявил, что, по его мнению, сегодня любой компьютерный ученый не должен находиться, а должен работать над ИИ.