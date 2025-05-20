Huawei выпустила смартфоны Nova 14 Pro и 14 Ultra

Huawei анонсировала в Китае два новых смартфона – Huawei Nova 14 Pro и Nova 14 Ultra. Новинки выделяются экстравагантным дизайном, высокой производительностью и мощными камерами.

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Обе модели поставляются с HarmonyOS 5 и поддерживают спутниковую связь.

Huawei Nova 14 Pro

Nova 14 Pro оснащён большим 6,78-дюймовым изогнутым OLED-дисплеем с разрешением 2776×1224 пикселей и поддержкой технологии LTPO для динамической частоты обновления в диапазоне от 1 до 120 Гц. Реализована функция защиты зрения, уменьшающая нагрузку при длительном использовании. Максимальная яркость достигает 1200 нит. Экран покрыт защитным стеклом Kunlun Glass.

За производительность отвечает 7-нм процессор Huawei Kirin 8020, о котором компания на презентации почти ничего не рассказала.

Основная тройная камера:

50 Мп основной датчик RYYB, f/1.4–f/4.0, автофокус, OIS, запись видео 2160p;

8 Мп ультраширокоугольный объектив RYYB, f/2.2, автофокус;

12 Мп телеобъектив с 3-кратным зумом, RYYB, f/2.4, автофокус, OIS и 1.5-Мп мультиспектральный сенсор.

Фронтальная двойная камера:

50 Мп основной сенсор, f/2.0, автофокус, запись видео 4K;

8 Мп телеобъектив с 5-кратным зумом, f/2.2, автофокус, запись видео 4K (апскейл).

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Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5500 мАч.

Поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт через порт USB Type-C (версия 2.0). Также стоит отметить наличие стереодинамиков с технологией Huawei Histen и бокового дактилоскопического сканера в кнопке питания.

Работает устройство на HarmonyOS 5, которая предлагает улучшенные функции многозадачности, включая Live Window, Tap-to-Share и вход в систему Huawei ID в один клик. Обновлённый голосовой помощник Celia с продвинутой моделью ИИ теперь способен понимать более широкий спектр повседневных команд и контекста.

Nova 14 Pro защищён по стандарту IP65. Размеры: 163,4 × 75,6 × 7,78 мм, вес – 207 грамм.

Huawei Nova 14 Ultra

Nova 14 Ultra получил 6,81-дюймовый LTPO OLED-дисплей с разрешением 2860×1272 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью до 5500 нит. Экран защищён тем же стеклом Kunlun Glass.

Основная камера (тройная):

50 Мп основной сенсор RYYB, f/1.4–f/4.0, автофокус, OIS, запись видео 2160p;

13 Мп ультраширокоугольный объектив RYYB, f/2.2, автофокус;

50 Мп перископический телеобъектив с 3.7-кратным зумом, RYYB, f/2.2, автофокус, OIS и 1.5-Мп мультиспектральный сенсор.

Фронтальная камера идентична Pro-версии.

© MobiDevices

Корпус устройства защищён от воды и пыли по стандарту IP68/69. Все остальные характеристики совпадают с Nova 14 Pro. Размеры: 163,4 × 75,6 × 7,78 мм, вес – 204 грамма.

Дата выхода, цвета и цена

Huawei Nova 14 Pro поступит в продажу в Китае с 23 мая.

Доступные цвета: Feather Sand Black, Frosted White, Ice Crystal Blue, Ice Crystal Pink.

Цены на Nova 14 Pro:

256 ГБ ПЗУ – 3499 юаней (~$485);

512 ГБ ПЗУ – 3799 юаней (~$527);

1024 ГБ ПЗУ – 3999 юаней (~$555).

Цены на Nova 14 Ultra: