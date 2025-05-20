«Яндекс» выпустит спецверсию нейросети для юристов

Специальная версия нейросети от "Яндекса" для юристов появится в России.

В своей работе она будет опираться исключительно на доверенные источники, сообщил директор по развитию технологий искусственного интеллекта ООО "Яндекс" Александр Крайнов на сессии ТАСС "Правовое регулирование деятельности СМИ: современные вызовы" в рамках Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ).

"В праве есть источники, которым ты точно можешь доверять. Есть основные законы, они печатаются, есть места, где они печатаются, которым сто процентов можно доверять. Мы через два месяца выпустим специальную версию нашей нейросети для юристов, которая будет ходить только исключительно в эти доверенные источники. Обязательно каждый раз со ссылкой на источник", - рассказал он.

Такой инструмент для юристов не предполагает наличия фейков за счет опоры исключительно на доверенные источники.

"Для юристов его сделать можно, потому что это очень специфическая область. Такое же можно сделать для какого-нибудь инженера-технолога, где тоже есть список стандартной документации, куда можно ходить. Или для спортивного аналитика, потому что спортивная статистика более-менее однородна. А по всему остальному - супер сложно", - добавил Крайнов.

Модератором дискуссии выступил административный директор ТАСС, кандидат юридических наук Андрей Миняев.

XIII Петербургский международный юридический форум начал работу 19 мая. В этом году он проходит под девизом: "Право: уроки прошлого для мира будущего". ТАСС является генеральным информационным партнером ПМЮФ.