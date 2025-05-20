Блогер протестировал смартфон Xiaomi Redmi A5 за 5,5 тысяч рублей

Блогер DimaViper рассказал, стоит ли покупать Redmi A5 и к чему стоит при этом готовиться.

© YouTube/DimaViper

Xiaomi Redmi A5, который тестировал эксперт, был с 3/64 ГБ памяти. В комплекте идёт чехол, зарядка на 15 Вт, кабель. Правда, с завода защитной плёнки на экране нет.

Сканер отпечатков находится в кнопке включения. Также в смартфон можно установить карту памяти.

Работает Redmi A5 на Android 15. Экран у него IPS, диагональ - 6,8", частоту обновления можно поставить 60 или 120 Гц.

© DimaViper

© DimaViper

© DimaViper

© DimaViper

Процессор установлен на А5 Unisoc T7250. В AnTuTu он набирает чуть меньше 300 тысяч баллов. Несмотря на это, он тянет PUBG. Правда, динамик всё равно у этого смартфона слабый. К тому же моно, а не стерео.

Основная камера у Redmi A5 - на 32 МП, фронтальная - на 8 МП. Примеры фото - выше. Видео записывать можно в максимальном разрешении 1080р 30 к/с.

Аккумулятор у новинки - на 5200 мА*ч. Заряжаться смартфон будет примерно часа 2.

Вывод

Если вам нужно купить простой и недорогой смартфон для родителей, то Redmi A5 отлично подойдёт. С базовыми задачами это устройство точно справится.