В российском регионе обнаружили нетронутые средневековые склепы

Специалисты единственной в Ингушетии школы каменщиков-реставраторов "Наследие" в горах региона обнаружили два средневековых ранее неизвестных полуподземных склепа, которые были законсервированы современниками.

© Telegram-канал школы каменщиков-реставраторов «Наследие»

Об этом ТАСС сообщил гендиректор школы Рамзан Султыгов.

"У подножия башен селения Нижний Пуй наши археологи сделали сенсационное открытие. В ходе раскопок обнаружены два законсервированных полуподземных склепа, предположительно датируемые VIII-XIV вв., входные лазы которых были намеренно запечатаны сланцевыми плитами и каменной кладкой. Уникальность находки заключается в том, что склепы, оставаясь нетронутыми на протяжении веков, сохранили свою первозданность, что открывает беспрецедентные возможности для изучения истории и культуры Ингушетии", - сказал Султыгов.

По его словам, после вскрытия склепов их изучением займутся археологи, этнографы и историки.

"Запечатанные склепы - явление, с которым мы столкнулись впервые. Это поднимает множество вопросов. Почему наши предки приняли решение законсервировать эти захоронения, стремились ли они таким образом защитить покой усопших, или же это своего рода послание потомкам, содержащее ключи к разгадке их культуры? Наличие рядом со склепами стелы с мусульманским надгробием добавляет еще один слой интриги: возможно, это указатель на наличие захоронений, а может быть, свидетельство более позднего периода, связанного с принятием ислама в регионе", - добавил собеседник агентства.

Первая в Ингушетии школа каменщиков-реставраторов была открыта в горном районе осенью 2023 года по инициативе Микаила Гуцериева, и за время своей работы выпустила два потока учеников (по 12 человек в каждом). Генеральным директором школы стал Рамзан Султыгов - специалист по каменному зодчеству, принимавший участие в реставрационных работах на исторических каменных сооружениях в Европе: Испании, Португалии, Франции и Великобритании.