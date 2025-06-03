Почему у слонов такие большие уши?

Слоны известны своим интеллектом, комплексным социальным поведением, память и размерами — в том числе и размером ушей. Так, у африканских слонов примерно 17% длины тела приходятся именно на уши. Но зачем они нужны, и почему они такие большие? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

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Крупные животные, вроде слонов, генерируют много тепла, особенно в жарких саваннах, лесах и степях. Но слоны, в отличие от людей, не потеют. Механизмом регуляции температуры тела для них выступают мелкие волоски и, неожиданно, гигантские уши, пронизанные крупными венами.

При перегреве слоны могут перекачать больше крови в сосуды на ушах, после чего размахивать ими, чтобы охладить кровь. Для контекста, толщина кожи в слоновьих ушах составляет всего миллиметры, и размер сосудов позволяет животным пропускать до 20% от всего объема крови в организме через уши.

Чем больше уши, тем большую площадь для теплоотдачи они получают. Из-за того, что кровь слонов теплее воздуха, температура рассеивается в окружение животного. После этого охлажденная кровь поступает назад в другие части организма, что помогает снизить общую температуру слона. Помимо этого, слоны способны сужать или расширять свои сосуды в зависимости от окружающей температуры, что также помогает в теплорегуляции.

Ископаемые останки поддерживают эту теорию. Например, мамонты, будучи дальними предками современных слонов, впервые эволюционировали в Африке. По мере миграции в более холодные регионы их уши стали значительно меньше: на такие изменения указывают мумифицированные тела мохнатых мамонтов в Сибири, чьи уши меньше, чем у африканских слонов. Для мамонтов роль инструмента теплорегуляции выполняла их шерсть.

Хотя слоны, скорее всего, получили свои большие уши для того, чтобы не перегреваться, они также выполняют и другие полезные функции. Некоторые научные работы выдвигали предположения, что уши помогают животным лучше слышать звуки низких частот. Помимо этого, слоны способны чувствовать низкочастотные вибрации через ноги — в этом им помогают специальные рецепторы, проводящие вибрации через их тела. Таким образом, с помощью ушей и ног, слоны способны общаться между собой на огромных расстояниях.