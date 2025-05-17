Apple выпустит складной iPhone, скопированный у Samsung

Apple может представить свой первый складной iPhone в конце 2026 или 2027 года, который во многом будет напоминать складной Samsung Galaxy Z Fold6. Об этом сообщает портал GSMArena со ссылкой на южнокорейского инсайдера.

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Согласно утечке, iPhone Fold получит внешний экран с вырезом для фронтальной камеры, тогда как внутренний складной дисплей — подэкранную камеру. Аналогичное решение предлагают модели Samsung Galaxy Fold.

Кроме того, складной iPhone может получить сканер отпечатков пальцев Touch ID в кнопке питания вместо привычной системы сканирования лица Face ID.

По данным инсайдера, Apple также пересмотрела размеры дисплеев относительно прошлых прототипов, тогда как разрешение и соотношение сторон остались прежними. Тем не менее, эти характеристики могут измениться до выхода смартфона, так как Apple продолжает доработку устройства.

По слухам, Apple уделяет особое внимание минимизации видимой складки на складном экране и разработке премиального шарнира, который должен быть лучше, чем у конкурентов.