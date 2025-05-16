Стало известно о революционном аккумуляторе в сверхтонком iPhone

Предстоящий iPhone 17 Air с рекордно тонким корпусом получит инновационную технологию батареи, которая позволит увеличить емкость аккумулятора без изменения габаритов. Об этом сообщает портал DigiTimes.

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Ожидается, что iPhone 17 Air станет первым смартфоном Apple с аккумулятором с кремниевым анодом, который разработает японская компания TDK. Это решение позволит увеличить емкость батареи на 15% без изменения габаритов, что особенно важно для ультратонкого корпуса устройства толщиной всего 5,5 мм.

Несмотря на компактные размеры, высокая плотность энергии, ресурсоемкий чип и оптимизированное энергопотребление iOS обеспечат автономность, сравнимую с актуальными моделями iPhone. Кроме того, в смартфон установят энергоэффективный модем C1, который хорошо зарекомендовал себя в iPhone 16e, а отказ от сверхширокоугольной камеры предоставит дополнительное пространство для аккумуляторного блока.

Отмечается, что японская TDK уже подготовила поставки новых батарей и в перспективе планирует представить технологию с чистым кремнием, способную увеличить емкость аккумуляторов в десять раз.

Презентация смартфонов серии iPhone 17 ожидается в сентябре 2025 года.