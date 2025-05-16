Крупнейшие гробницы династий Цинь и Хань найдены в Китае

Крупное древнее захоронение обнаружено в уезде Токсунь Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая. Открытие было совершено археологами, которые проводят национальную перепись культурных реликвий.

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Как сообщает информационное агентство "Синьхуа", древние гробницы находятся в пределах города Турфан. На данный момент в результате полевых исследований удалось определить, что усыпальницы относятся к периоду Сражающихся царств (475-221 гг. до н.э.) и периодам правления династий Цинь и Хань (221 г. до н.э. - 220 г. н.э.).

"В целом захоронения занимают площадь более 10 000 квадратных метров, на текущий момент найдено более 200 гробниц, - сообщил соавтор исследования Ван Лун из института изучения Турфана. - Это гробницы двух типов - круглые и квадратные каменные. Хорошо сохранившийся памятник является примером раннего человеческого коллективного захоронения в Турфанской котловине".

По словам ученого, место захоронения расположено на террасе около берега реки. Личности владельцев гробниц пока не установлены, но не исключено, что их удастся идентифицировать в ходе последующих исследований.

В любом случае открытие дает новые ценные материалы для изучения ранней истории присутствия человека в Турфанской котловине и культурного обмена между цивилизациями, существовавшими вдоль древнего Шелкового пути.