Открытые наушники против закрытых: в чем разница?

При покупке новой пары наушников одно из самых важных решений — это их тип. Открытые и закрытые наушники — совершенно разные вещи, подходящие для разных задач. Портал howtogeek.com рассказал, в чем их особенности и различия.

Что такое закрытые наушники

На закрытых наушниках задняя стенка чашек полностью закрыта; их легко отличить от открытых по характерному дизайну. Звук (и воздух) не может проходить через запечатанные стенки закрытых наушников, благодаря чему оказывается заперт внутри.

Преимущество такого закрытого дизайна в пассивной звукоизоляции: они позволяют человеку полностью отрезать себя от внешнего мира. Помимо этого, закрытые наушники не позволяют окружающим слышать звук.

Хотя это нельзя назвать строгим правилом, амбушюры (подушечки) закрытых наушников зачастую изготавливаются из натуральной или синтетической кожи — данные материалы обеспечивают лучшую изоляцию, чем что-то вроде велюра.

Если говорить о звуке, то крупное преимущество закрытых наушников — их способность выдавать гораздо более мощные басы. Изнутри чаши, по сути, формируют акустическую камеру, которая помогает усиливать низкие частоты.

Закрытые наушники подходят для использования практически в любом окружении и для любой цели, особенно если брать ситуации в публичных пространствах. Прослушивание музыки, звук в видеоиграх, диджеинг, живые выступления, просмотр контента в общественном транспорте или офисе — закрытые наушники почти всегда позволяют полностью погрузиться в игру, музыку или фильм.

Что такое открытые наушники

Открытые наушники отличаются, собственно, открытым дизайном чаш — они не запечатаны снаружи, а перфорированы или обтянуты сеткой, которая позволяет воздуху и звуку проходить свободно. По факту, открытые наушники — ни что иное как пара колонок, которые закреплены прямо напротив ушей.

Ключевое преимущество открытых наушников — в широкой «звуковой сцене». Они обеспечивают более естественный, воздушный звук, более похожий на живое выступление. Обычно открытые наушники оснащают амбушюрами из мягких, дышащих материалов, таких как велюр или ткань — они дополнительно усиливают ощущение широты звуковой сцены.

Из-за своего уникального звучания открытые наушники популярны среди профессиональных музыкантов, работающих в студиях звукозаписи. Они также отлично подходят для фильмов, игр и сосредоточенного прослушивания музыки. В открытых наушниках проще различить индивидуальные инструменты и их расположение в студии благодаря обработке, проводимой на стадии микширования трека.

Единственный минус открытых наушников в том, что у них почти нет изоляции. Музыку, играющую в открытых наушниках, гарантированно услышат окружающие люди, что не идеально в общественном транспорте или любом другом публичном пространстве. Помимо этого, открытый дизайн не позволяет добиться той же глубины низких частот, которой могут похвастать закрытые.

Что лучше: открытые или закрытые наушники

На этот вопрос нельзя ответить однозначно, потому что многое зависит от того, зачем вы хотите купить наушники. Если вам нужны сложные, хорошо сбалансированные наушники для различных задач дома или в частном офисе, то открытые наушники — отличный выбор. Их сбалансированный звук гарантирует комфорт на протяжении длительного времени, а мягкие басы и в целом не слишком высокое давление звука не утомят.

Для игр, работы в шумном окружении или эффективной звукоизоляции нужны закрытые наушники. В них вы не помешаете другим людям, а другие люди — не помешают вам. К тому же, если вы слушаете музыку с акцентом на басы, то они обеспечат большую глубину.