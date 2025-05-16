В субботу и воскресенье 17–18 мая на Земле возможны магнитные бури из-за усиления солнечного ветра. Об этом предупреждают эксперты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ СО Российской академии наук.

По подсчетам ученых, скорость солнечного ветра возрастет с нынешних 400 километров в секунду до 600–700, то есть не менее чем в полтора раза. Такие пороги считаются достаточными для формирования магнитных бурь в диапазоне от первого до второго уровня по пятибалльной шкале, а в случае "удачной" комбинации параметров межпланетной среды — и до третьего уровня.

Пока вероятность магнитных бурь на Земле в предстоящие субботу и воскресенье оценивается в 30–40%. Также уточняется, что нестабильная геомагнитная обстановка продлится до четырех-пяти суток, сообщает АГН "Москва".

13 мая руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв предупреждал, что первая за полтора месяца сильная вспышка была зафиксирована на Солнце. При этом Солнце все еще "обладает энергией на взрывы высшей силы".

В апреле резкое потепление и мощная магнитная буря вызывали необычное природное явление — полярное сияние наблюдали по всей России, даже жители средних широт. Кадрами яркого неба делились в Москве, Подмосковье,в Татарстане, в Бурятии, Воронеже, Свердловске и других регионах.