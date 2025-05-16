Улучшен процесс получения «зеленого» водорода

Специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) вместе с китайскими коллегами усовершенствовали природный катализатор для синтеза "зеленого" водорода, который рассматривается как перспективное экологичное топливо для автотранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"Ученые ТПУ совместно с коллегами из Китая предложили недорогой и безопасный метод, который улучшает электрокаталитические свойства дисульфида молибдена с помощью видимого источника света. В будущем разработка может лечь в основу создания эффективных систем производства "зеленого" водорода", - отметили в пресс-службе.

Прспективным катализатором для производства "зеленого" водорода считается дисульфид молибдена. Природный минерал молибденит широко распространен, в том числе в России, имеет невысокую стоимость и обладает стабильностью. Это делает его хорошей альтернативой дорогой платине. Однако довольно дорого обходятся существующие методы повышения его каталитической активности.

"Перед нами как перед учеными стояла задача поиска недорогого, "зеленого" и простого метода синтеза высокодефектной гибридной структуры на основе тонких слоев дисульфида молибдена", - рассказал соавтор исследования, профессор Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Рауль Родригес, чьи слова приводит пресс-служба.

Химики ТПУ с зарубежными учеными сумели получить нужный материал с помощью раствора ионов железа и источника видимого света, который можно заменить солнечным светом. По сравнению с обычным молибденитом, модифицированный катализатор позволяет произвести такое же количество водорода из воды, используя на 20% меньше энергии.

По словам ученых, полученные знания могут лечь в основу создания безопасных и недорогих систем производства "зеленого" водорода для автомобильного топлива. В работе принимали участие сотрудники Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ, Института технологии материалов и инжиниринга Нинбо и Шанхайского института керамики Китайской академии наук. результаты исследований опубликованы в журнале Nanoscale. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.