Google придумала, как сделать кражу Android-смартфонов бессмысленной

Компания Google анонсировала значительное усиление мер безопасности для смартфонов под управлением Android, направленное на борьбу с их кражами. Ключевым нововведением станет обновление функции Factory Reset Protection (FRP), которое будет интегрировано в предстоящий релиз Android 16. Главная цель этой доработки — сделать похищенные устройства практически непригодными для перепродажи злоумышленниками. Об этом сообщает издание TechSpot.

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В ходе недавнего мероприятия The Android Show: I/O Edition Google продемонстрировала работу нового механизма. Он предусматривает полную блокировку аппарата, то есть его «окирпичивание» в случае обнаружения попытки несанкционированного сброса к заводским настройкам. Если система выявляет подозрительные действия или попытки обойти существующие защитные протоколы, смартфон переходит в состояние полной неработоспособности. Восстановить его работоспособность сможет исключительно законный владелец, подтвердив свою личность с помощью последнего используемого пароля или учетной записи Google, привязанной к устройству.

Подробности технической реализации усиленной защиты пока не разглашаются. Однако Google опубликовала изображение экрана, показывающее уведомление, которое отображается при неудачной аутентификации после попытки неавторизованного сброса.

На данный момент нет точной информации о том, включена ли эта новая возможность уже в текущую бета-версию Android 16 (Beta 4.1), выпущенную ранее в этом месяце, или появится позднее — возможно, с одним из квартальных обновлений после официального выхода стабильной сборки.

Помимо повышения безопасности, в Android 16 ожидается представление обновленной дизайн-системы Material 3 Expressive. Этот интерфейс призван улучшить удобство использования, особенно для пожилых пользователей, и затронет все стандартные приложения, включая полностью переработанные «Часы».