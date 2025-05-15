Ученые обнаружили в Гарварде оригинал Великой хартии вольностей

В библиотеке юридического факультета Гарварда обнаружили подлинник Великой хартии вольностей, ранее считавшийся копией.

Оригинал важного государственного документа был выявлен после проверки британским профессором Королевского колледжа Лондона Дэвидом Карпентером, передает ТАСС. Карпентер обратил внимание на совпадения между хранящимся в Гарварде экземпляром и другими оригиналами хартии Эдуарда I 1300 года.

В сотрудничестве с британским коллегой Николасом Винсентом и учеными Гарварда были проведены спектральные исследования, которые подтвердили идентичность текста с другими оригиналами. По их мнению, найденный документ был подготовлен для округа Эпплби и в начале XIX века принадлежал помещику Уилльяму Лоутеру. Позже он попал на аукцион и был куплен Гарвардом в 1946 году.

Профессор Карпентер заявил: «Это фантастическое открытие. Великая хартия Гарварда достойна чествования, не просто как копия, запятнанная и изношенная, но как оригинал одного из самых важных документов в истории конституционного права мира, краеугольного камня свобод в прошлом, настоящем и будущем, которое еще предстоит отстоять».

Хартия, составленная изначально в 1215 году при короле Иоанне Безземельном, была позже подтверждена разными монархами, в том числе Эдуардом I. В мире насчитывается 25 оригиналов документа, лишь три находятся вне Британии.