В США арестовали ученую из России

Ученая из России Ксения Петрова арестована в США за контрабанду эмбрионов лягушки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский Минюст.

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Россиянке грозит до 20 лет тюремного заключения.

Россиянку задержали в аэропорту Бостона еще 16 февраля. Отмечалось, что Петрова не задекларировала эмбрионы лягушек, которые она получила во время визита во Францию. Ее поместили в иммиграционный центр в штате Луизиана.

Как сообщал CNN, россиянка работала исследователем в Гарвардском университете. Согласно заявлению Министерства внутренней безопасности, Петрова обвиняется в том, что она «солгала федеральным чиновникам» о том, что у нее было при себе. В свою очередь, ученая утверждает, что ее слова были неправильно поняты и неточно отражены в заявлении. По ее словам, эмбрионов ее попросил привезти из Парижа начальник. Петрова также отметила, что не ожидала каких-либо проблем с прохождением через таможню, поскольку эмбрионы были «нетоксичными, неопасными и неинфекционными».