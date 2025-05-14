Что делать, если ваш смартфон украден или потерян

Трудно найти человека, у которого в смартфоне не было бы приложений банков, госуслуг, соцсетей и другой конфиденциальной информации.

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Что делать, если телефон украли или вы его потеряли и он может попасть в руки нечестных людей, как не дать злоумышленникам оформить на вас кредиты и вывести деньги с ваших счетов? На эти вопросы ответили эксперты "РГ".

Шаг первый - блокируем сим-карту

Если салон связи находится поблизости, нужно сразу обратиться туда. Если нет, найти возможность позвонить на горячую линию мобильного оператора с другого телефона (можно, например, быстро попросить телефон у прохожих, знакомых, родственников). Для блокировки нужно будет назвать свои данные.

"Если где-то остался доступ к личному кабинету мобильного оператора, то можно попробовать блокировку через него. Это, пожалуй, самый важный шаг: отрезать путь преступникам к получению любых СМС-кодов. Переживать о блокировке не нужно: новая сим-карта с тем же номером легко перевыпускается", - рассказала "РГ" Евгения Боднар, юрист по банкротству физических лиц компании "Финансово-правовой альянс".

Доцент кафедры международного и публичного права Финансового университета при правительстве РФ Елена Баракина добавляет: желательно оператору связи сообщить IMEI - идентификационный номер устройства для блокировки смартфона. И через другие каналы связи, например социальные сети, предупредить близких, чтобы обезопасить их от мошеннических звонков с вашего номера.

Еще один совет - от эксперта проекта НИФИ Минфина России "Моифинансы.рф" Марии Соловиченко - заранее установить пароль на сим-карту.

"Злоумышленник может не справиться с разблокировкой телефона, но извлечь сим-карту, вставив ее в другой телефон, несложно - так можно узнать номер телефона и иметь возможность получать коды безопасности при смене/восстановлении паролей, для входа в различные сервисы. Такого риска бы не было при установке пароля на сим-карту (не зная нужных четырех цифр пароля, воспользоваться сим-картой не получится)", - пояснила она.

Шаг второй - заблокировать смартфон

Для этого нужно быстро найти доступ к интернету с другого устройства. Как пояснила кандидат экономических наук, налоговый консультант, управляющий партнер ГК "РосКо" Алёна Яковлева, в случае с Google-аккаунтом и Android-устройством - перейти в браузер, авторизоваться в аккаунте по специальной ссылке, перейти в раздел "Безопасность" - "Ваши устройства" - "Управление…", выбрать украденное устройство. Рядом с разделом "Доступ к аккаунту" нажать "Выйти". Затем измените пароль от своего Google-аккаунта, сохраните нужные данные и очистите информацию в менеджере паролей. "В случае с iPhone - заблокировать устройство и защитить данные можно, даже если айфон отключен - авторизоваться в iCloud с другого устройства, нажать "Найти iPhone", перейти в раздел "Режим потери" или "Заблокировать" и ввести код допуска к устройству. Для надежности измените пароль от Apple ID", - говорит она. Если вы не очень хорошо разбираетесь в программах, лучше заранее изучить свои девайсы и найти в них доступ к указанным сервисам, разобраться, как ими воспользоваться, чтобы потом в экстренной ситуации при потере смартфона максимально быстро его заблокировать.

Шаг третий - заблокировать доступ к порталу "Госуслуги"

Для этого можно обратиться в МФЦ - это можно сделать через их службу поддержки (по телефону или электронной почте). Также нужно выяснить, не успели ли злоумышленники сменить номер телефона на госуслугах.

"Если телефон они не сменили, можно пользоваться старым, но помните, злоумышленникам наверняка стали известны ваши персональные данные и в настоящий момент они, вероятно, обращаются в микрофинансовые организации, чтобы получить кредит на ваше имя. Поэтому следует незамедлительно запретить выдачу кредитов себе, воспользовавшись сервисами на госуслугах, а также обратиться в НБКИ и выяснить, не было ли оформлено кредитов на ваше имя", - рекомендует начальник отдела информационной безопасности ПАО "РосДорБанк" Александр Аникиенко.

Впрочем, как уточнил адвокат Михаил Денисов, совсем необязательно ждать, пока что-то случится с телефоном, чтобы установить самозапрет на кредиты. Это может защитить вас в других жизненных ситуациях, например в случае общения с телефонными мошенниками. "С 1 марта на портале "Госуслуги" заработал сервис для установления самозапрета на кредиты и займы, что может помочь защитить себя от мошенников. Отменить самозапрет может только сам пользователь", - напомнил он.

Шаг четвертый - обратиться в банк

В банки, где у вас открыты счета, есть банковские карты, нужно позвонить по телефону горячей линии или обратиться лично в офис. Обязательно сообщить о краже, заблокировать карты, доступ к личному кабинету, пройти процедуру смены финансового номера. Для этого потребуется представить данные паспорта и другую информацию по запросу специалиста.

Шаг пятый - обратитесь в полицию

Также нужно обязательно сообщить о краже в правоохранительные органы и зафиксировать факт обращения. Представьте имеющиеся сведения о геолокации, опишите обстоятельства инцидента. Важна каждая деталь. Если успокоиться и следовать четко инструкции, потери от кражи будут минимальными.

Правда, тут есть нюанс. Как рассказал эксперт по туризму Александр Тепляков, когда у него украли телефон, он обратился в полицию, но там попросили предоставить коробку от телефона. Если вы купили новый телефон, продолжает эксперт, ни в коем случае не переходить в нем ни по каким ссылкам, чтобы геолокация украденного телефона была рабочей и полицейские смогли на нее ориентироваться.

"Помните, производители телефонов и операционных систем не рассылают никаких СМС", - подытожил он.

А если деньги все же украли?

Благодаря поправкам в Закон "О национальной платежной системе" банки обязали проверять все переводы и не допускать мошеннических операций. Банк России назвал три признака таких транзакций: перевод на счет из мошеннической базы ЦБ; осуществление операций с применением устройств, которые ранее использовали преступники; нестандартный характер перевода - если он отличается от типичных операций по счету. Например, отправка средств из нового местонахождения или перевод странной для конкретного клиента суммы. Банки обязаны вернуть украденные деньги, если мошенники выведут их со счета с помощью средства электронного платежа. К таким средствам относится украденный смартфон.

"Алгоритм действий пользователя: если клиент обнаружит факт кражи, он обязан сообщить об этом в банк. Сотрудники финорганизации проверят обращение и вернут сумму украденных средств в течение 30 суток. Деньги вернут только при наличии заявления от клиента и только если клиент предпринял все меры предосторожности: не сообщал никому банковские данные, обезопасил вход в устройство СМС-паролем и биометрией, закрыл доступ к банковским сервисам, сменил пароль от электронной почты", - объясняет Яковлева.

В банк придется подать несколько заявлений о том, что у вас украли устройство; деньги вы не снимали и просите вернуть средства, так как их вывод со счета был совершен без вашего согласия о признании кредитного договора недействительным - если мошенники оформили кредит на ваше имя.