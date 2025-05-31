Когда люди изобрели математику?

Математика — царица наук, и она далеко шагнула вперед со времен своего появления. Но когда люди впервые начали считать? На этот вопрос тяжело ответить, т.к. абстрактная математика отличается от обычного счета. Портал livescience.com разобрался в истории появления фундаментальной науки.

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Человечество не могло овладеть комплексной, абстрактной математикой, не научившись считать, и археологические находки показывают, что это могло произойти десятки тысяч лет назад.

Кость Ишанго, найденная в африканском регионе Конго, намекает, что Homo sapiens могли составлять простые счета как минимум 20 000 лет. 10-сантиметровая кость, скорее всего принадлежавшая бабуину или рыси, была найдена в 1950-х. На ней ученые обнаружили дюжины параллельных засечек — по мнению экспертов, они и могли быть счетами. Хотя археолог Александр Маршк выдвинул предположение, что засечки также могут быть шестимесячным лунным календарем. Нельзя забывать и о кости Лебомбо, датируемой 43 000 годами назад. Она тоже покрыта засечками и вполне могла вести отчет 29 дней лунного месяца или менструального цикла человека.

После древности следующий важный шаг на пути к математике сделали шумеры, которым приписывают изобретение клинописи — самой ранней формы письменности.

Шумеры были одной из первых месопотамских цивилизаций, чьи города-государства процветали на территории современного юга Ирака в 4500-1900 годах до н.э. Одним из их вкладов в развитие науки были цифры, которые можно было записывать на глиняных табличках, и шестидесятеричная система чисел, почти не отличающаяся от того, что используют в современной тригонометрии и навигации.

Математика, в отличие от простого счета, наука об изучении паттернов и взаимоотношений с помощью как логики, так и абстрактных концептов. Древние шумеры разработали концепции арифметики (включая таблицы умножения и деления) и алгебры, где неизвестные значения записывались в форме символов. Они также создали формулы для расчета площади треугольников, квадратов и необычных форм, которые помогали в измерении земли и проектировке систем орошения.

По мнению некоторых историков, прогресс шумеров в математике во многом подталкивала бюрократия. Чиновники и различные управленцы должны были знать, что поступало на их склады и что с них уходило, в каких количествах. Они использовали разные математические нотации в зависимости от того, какой объект измерялся, и шумерские писцы свободно конвертировали информацию из одной системы в другую при необходимости.

Но шумеры и их месопотамские наследники были не единственными, кто сделал важный вклад в математику. Многие из ранних математических инноваций дошли до нашего времени из Древнего Египта, Индии, Греции и Китая, а также от исламской цивилизации.

Математика процветала и в ранней современной Европе, где два ученых одновременно утверждали, что изобрели математический анализ — фундамент значительной части нынешней инженерии и науки. Одним из них был Исаак Ньютон, а вторым — немецкий энциклопедист Готтфрид Вильгельм Лейбниц. Два ученых совместно со своими сторонниками вели горячие споры о том, кому принадлежит открытие, однако сегодня историки считают, что они разработали матанализ независимо друг от друга.