iPhone можно будет управлять силой мысли

Корпорация Apple запланировала запустить функцию управления iPhone силой мысли. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

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Компания работает совместно со стартапом в области нейротехнологий Synchron. Их продукт Stentrode позволяет людям с тяжелыми двигательными нарушениями управлять гаджетами, посылая команду непосредственно без рук или голоса. Имплант имеет 16 электродов, он устанавливается через яремную вену и располагается внутри кровеносного сосуда на поверхности мозга.

Скорее всего, перед запуском функции Apple добавит возможность подключения к iPhone сторонних имплантов. Источники WSJ рассказали, что в корпорации намерены закончить работу над новым интерфейсом к концу 2025 года.

Synchron с 2019 году установила имплант Stentrode 10 пациентам с боковым амиотрофическим склерозом (БАС). Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) разрешило сделать это в порядке исключения и в рамках тестов. Так, один их участников исследования научился управлять гарнитурой Apple Vision Pro.

Журналисты отметили, что подход Synchron отличается от подхода других нейротехнологических компаний. Так, процесс установки импланта Neuralink отличается повышенной сложностью, так как чип имеет более 1000 электродов.

В конце апреля компания Neuralink впервые установила мозговой имплант пациенту с БАС. С чипом он смог набирать текст на своем компьютере и затем синтезировать его в речь.