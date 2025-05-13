Завершены летные испытания российских спутников «Ионосфера-М» №1–2

Летные испытания российских спутников «Ионосфера-М» №1-2 завершены. Об этом в Telegram сообщила госкорпорация «Роскосмос».

Там же отмечается, что госкомиссия рекомендовала принять космические аппараты системы «Ионозонд» в эксплуатацию.

Ранее госкопорация сообщила, что на космодроме Восточный начали готовить разгонный блок «Фрегат» для запуска космических аппаратов «Ионосфера-М» № 3-4.

В феврале «Роскосмос» заявил, что спутники «Ионосфера-М» № 1-2 передали уникальные данные о гелиогеофизической обстановке Земли.