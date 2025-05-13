В России кратно вырос спрос на настройщиков ChatGPT

В апреле 2024 года в России зафиксирован резкий рост спроса на услуги по настройке нейросети ChatGPT – он увеличился в 3,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Газете.Ru» стало известно из исследования сервиса «Авито Услуги», посвященного изменению спроса на услуги различных IT-специалистов.

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Кроме того, был зафиксирован спрос на разработку других видов чат-ботов – на 18%. Активно набирает популярность и разработка на языке Python, спрос на услуги по которой увеличился на 27%.

Значительный рост показали и более традиционные направления программирования. Спрос на разработку с использованием языка C++ подскочил в 4,4 раза за год, что указывает на высокую потребность в высокопроизводительных решениях для сложных задач, особенно в инженерии и финансовом секторе. Разработка на Java также демонстрирует уверенный рост, став популярнее в 3,4 раза. Этот язык по-прежнему широко применяется в корпоративных системах, банковском ПО, веб-сервисах и мобильной разработке для Android-приложений.

Не менее важны услуги по поддержанию работоспособности и безопасности личных компьютеров и данных. Спрос на оптимизацию скорости работы ПК вырос на 48%, а на диагностику неисправностей – на 40%. Россияне также проявляют повышенный интерес к защите своей цифровой информации: спрос на восстановление удаленных файлов увеличился на 33%, на установку антивирусов – на 32%, а на удаление вредоносного программного обеспечения – на 26%.

Общая тенденция к цифровизации и автоматизации всех сфер жизни стимулирует не только спрос на IT-услуги, но и интерес к получению соответствующих знаний. Спрос на услуги по обучению в сфере IT вырос в апреле на 34% относительно аналогичного периода прошлого года, что свидетельствует о стремлении многих россиян освоить новые профессиональные компетенции.