Астроном объяснил, почему инопланетян не видно с Земли

Астроном Брайан Лаки, представляющий проект Breakthrough Listen, назвал предполагаемую причину, почему астрономы до сих пор не нашли сферы Дайсона - структуры, которые, как предполагается, могли бы использовать инопланетяне для сбора энергии.

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На сегодняшний день в распоряжении человечества нет ни одного прямого доказательства, что в космосе существуют и другие цивилизации, однако далеко не все специалисты убеждены, что земляне действительно являются единственными разумными существами в обозримой Вселенной. Ученые сомневаются, что инопланетяне когда-либо "лично посетят" Землю - даже на скорости, близкой к скорости света, подобное гипотетическое путешествие потребовало бы слишком много времени. Тем не менее, найти свидетельства внеземного разума некоторые астрофизики надеются.

"Сфера Дайсона" - гипотетическая рукотворная структура, которая позволила бы инопланетным сверхцивилизациям, в случае существования таковых, собирать свет своей звезды, получая большое количество энергии. Теоретически подобные структуры должны быть источником инфракрасного излучения с необычным спектром из-за нагрева искусственной оболочки.

Лаки указал, что "сфера Дайсона", скорее всего, должна представлять собой не монолитную конструкцию, для которой потребовалось бы немыслимое количество материала, а рой космических аппаратов. Если инопланетная цивилизация покидает звездную систему или исчезает по другой причине, такие аппараты будут неуправляемы и быстро начнут сталкиваться друг с другом. Таким образом, время существования "сферы Дайсона" ограничено временем существования инопланетной цивилизации, что, теоретически, является существенным ограничением по космическим меркам.

Работа Лаки была опубликована в библиотеке препринтов arXiv.org.