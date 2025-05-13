Названа точная дата конца Вселенной

Ученые обнаружили, что Вселенная распадается гораздо быстрее, чем они думали прежде, и точно определили, когда она погибнет. Команда исследователей из Университета Радбуда в Нидерландах определила, что все звезды во Вселенной погаснут через квинтиллион лет. Это единица, за которой следуют 78 нулей. Но это гораздо меньший промежуток времени, чем предыдущее предсказание о единице, за которой следует 1100 нулей.

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Процесс, который, по их мнению, приводит к гибели Вселенной, связан с излучением Хокинга, когда черные дыры испускают излучение, постепенно "испаряясь" в ничто, пишет Daily Mail.

Считалось, что это явление характерно исключительно для черных дыр, но исследователи показали, что такие объекты, как нейтронные звезды и белые карлики, также могут испаряться подобно черным дырам.

И нейтронные звезды, и белые карлики являются заключительной стадией жизненного цикла звезды. Массивные звезды взрываются, превращаясь в сверхновые, а затем коллапсируют в нейтронные звезды, в то время как звезды меньшего размера, такие как наше Солнце, превращаются в белых карликов. Эти "мертвые" звезды могут существовать чрезвычайно долго, пишет Daily Mail. Но, по словам исследователей, они постепенно рассеиваются и взрываются, как только становятся слишком нестабильными.

Другими словами, знание того, сколько времени требуется нейтронной звезде или белому карлику, чтобы умереть, помогает ученым понять максимальную продолжительность жизни Вселенной, потому что эти звезды погаснут последними.

По словам ведущего исследователя Хейно Фальке, профессора радиоастрономии и физики астрочастиц в Университете Радбуда, предыдущие исследования не учитывали излучение Хокинга и поэтому переоценили максимальную продолжительность жизни Вселенной. Фальке и его коллеги попытались исправить это, подсчитав, сколько времени требуется нейтронным звездам и белым карликам для распада в результате процесса, подобного излучению Хокинга, и обнаружили, что это занимает один квинтиллион лет.

"Таким образом, окончательный конец Вселенной наступит гораздо раньше, чем ожидалось, но, к счастью, это все равно займет очень много времени", - говорится в заявлении Хейно Фальке.

В 1975 году известный физик Стивен Хокинг предположил, что частицы и излучение могут выходить из черной дыры, что противоречило широко распространенному мнению о том, что ничто не может избежать гравитационного притяжения этих чрезвычайно массивных объектов, напоминает Daily Mail. Но, согласно Хокингу, на краю черной дыры могут образоваться две временные частицы. Прежде чем они смогут слиться, одна частица засасывается обратно в черную дыру, а другая улетучивается. Эти вырвавшиеся частицы и являются излучением Хокинга. По мере того, как со временем их становится все больше и больше, черная дыра постепенно распадается. Это также противоречит теории относительности Альберта Эйнштейна, которая гласит, что черные дыры могут только расти.

Команда использовала результаты своего исследования 2023 года, опубликованного в журнале Physical Review Letters, чтобы заложить основу для недавнего открытия.

В предыдущей работе Фальке и его коллеги показали, что все объекты, обладающие гравитационным полем, должны быть способны испаряться с помощью аналогичного процесса.

Более того, их расчеты показали, что скорость испарения зависит только от плотности объекта. Исходя из этого, применить концепцию излучения Хокинга к нейтронным звездам и белым карликам для их нового исследования было относительно просто. Эти результаты были приняты к публикации журналом Journal of Cosmology and Astroparticle Physics, но в настоящее время размещены на сервере предварительной печати arXiv.

Несмотря на то, что эти новые расчеты сократили продолжительность жизни Вселенной на немыслимое количество лет, это не меняет того факта, что людям не нужно беспокоиться о скором конце света. Но они предлагают новый взгляд на противоречивую теорию Хокинга. "Задавая подобные вопросы и рассматривая экстремальные случаи, мы хотим лучше понять теорию и, возможно, однажды разгадаем тайну излучения Хокинга", - отмечает соавтор Уолтер ван Суйлеком, профессор математики в Университете Радбуда.