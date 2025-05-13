МВД назвало данные, которые никогда никому нельзя сообщать

Россиянам рассказали, какие данные нельзя никому и никогда сообщать. Рекомендация была представлена пресс-службой управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России (УБК МВД).

В первую очередь, граждан попросили не сообщать неизвестным людям финансовую информацию, например, номер карты, срок ее действия, CVC/CVV-код, логины и пароли от интернет-банка и коды из SMS. В качестве примера ведомство привело запрос мошенниками кода из SMS для подтверждения доставки заказного письма.

Также россиян призвали не присылать никому конфиденциальные сведения, в том числе паспортные данные, ИНН, СНИЛС и фото документов. Кроме того, не стоит озвучивать личную информацию, например, адрес и номера телефонов родных, а также маршруты поездок и точное местоположение.

Помимо этого, ведомство порекомендовало не передавать неизвестным лицам аутентификационные коды, в том числе разовые пароли из SMS, push-коды и QR-коды подтверждения.

"Комбинации данных: имя плюс дата рождения плюс номер телефона – уже достаточно для подбора пароля, входа в почту или оформления кредита", – предупредили в УБК МВД России.

Подытоживая, ведомство напомнило, что ни банк, ни "Госуслуги", ни полиция не запрашивают код доступа или паспорт по телефону или в чате.