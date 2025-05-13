Samsung представила ультратонкий смартфон

Южнокорейская корпорация Samsung официально представила свой самый тонкий смартфон Galaxy S25 Edge. Об этом сообщается на сайте компании.

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Толщина корпуса устройства составляет всего 5,8 миллиметра. Для сравнения, флагман Galaxy S25 имеет корпус толщиной 7,2 миллиметра.

«Galaxy S25 Edge — это больше, чем тонкий смартфон. Он не только знаменует собой прорыв в своей категории, но и ускоряет важные инновации в мобильной индустрии», — заметили в корпорации.

Вес рекордного аппарата составляет 163 грамма. Из-за ультратонкого корпуса телефон получил уменьшенный аккумулятор емкостью 3900 миллиампер-часов. Он поддерживает зарядку 25 ватт.

Galaxy S25 Edge имеет 6,7-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED 2X с частотой до 120 герц и защитное стекло Corning Gorilla Glass Ceramic 2. Смартфон вышел с процессором Snapdragon 8 Elite, 12 гигабайт оперативной и 256 гигабайт встроенной памяти.

Сзади расположена основная камера разрешением 200 мегапикселей, телескопический объектив на 10 мегапикселей с трехкратным оптическим зумом и ультраширокоугольный сенсор разрешением 12 мегапикселей. Аппарат также получил влагозащиту IP68, операционную систему (ОС) Android 15 с оболочкой One UI 7.

Стоимость Galaxy S25 Edge в США составляет 1099 долларов, или около 88 тысяч рублей.

В конце апреля аналитики Canalys назвали Samsung крупнейшим производителем смартфонов в I квартале 2025 года. Ниже расположились Apple и Samsung.