Смартфонам Apple предрекли подорожание

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pple может поднять цены на iPhone, чтобы компенсировать дополнительные расходы из-за тарифов президента США Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает The Wall Street journal (WSJ).

Смартфонам Apple предрекли подорожание
© globallookpress.com

Как заявил аналитик Raymond James Срини Паджури, компания пока предпочитает покрывать дополнительные расходы, связанные с тарифами на товары, импортируемые в США. Но это вряд ли продлится вечно, предрек он.

Пока влияние тарифов на доходы компании довольно незначительно, отмечают эксперты — неделей ранее исполнительный директор Тим Кук заявил, что компания ожидает дополнительных расходов в размере около 900 миллионов долларов из-за тарифов в третьем финансовом квартале. Однако эти расходы пока компенсируют «определенные уникальные факторы» — а значит, в дальнейшем траты будут расти. По мнению Бена Рейтцеса из Melius Research, ущерб в 900 миллионов может как минимум удвоиться.

Рыночная капитализация Apple снизилась более чем на 350 миллиардов долларов с момента объявления президентом Трампом новых тарифов 2 апреля. После публикации последнего финансового отчета акции компании упали на четыре процента, а потом еще на три — после новостей, что новый ультратонкий iPhone будет включать в себя «компромиссы», например, более короткое время автономной работы.

Кук уже предупредил, что компания предпринимает шаги, чтобы компенсировать снижение тарифов, в том числе, поставлять телефоны из Индии и Вьетнама. Но Apple будет сложно полностью отказаться от своей давней производственной базы в Китае, особенно в связи с планами оснастить новые телефоны более тонкими корпусами или сгибаемыми экранами. В долгосрочной перспективе повышение цен является наиболее вероятным сценарием, уверены аналитики.

В 2027 году американская корпорация Apple представит смартфон, корпус которого будет преимущественным образом изготовлен из стекла. «В основном стеклянный, изогнутый iPhone» окажется юбилейным: первый смартфон Apple представила в 2007 году. Как заявляют инсайдеры, флагманский смартфон не получит экранного выреза — «моноброви» или «динамического острова». Вместе с iPhone компания анонсирует свой первый складной телефон, умные очки и домашнего робота.

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