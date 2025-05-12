Названо время полного распада Вселенной

Вселенная распадается гораздо быстрее, чем считалось. К такому выводу пришли трое нидерландских ученых, проведя расчеты по излучению Хокинга. Так, последние звездные остатки исчезнут через 10˄78(10 в 78-й степени) лет. Раньше предполагалось, что это срок составит 10˄1100 лет.

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Эксперты заявили, что черные дыры, нейтронные звезды и другие объекты могут «испаряться» посредством процесса, сходного с излучением Хокинга. В основу исследования легла новая интерпретация излучения. В 1975 году физик предположил, что, вопреки теории относительности, частицы и излучение могут выходить из черных дыр. На краях черных дыр могут возникать две временных частицы, из которых одна вольется в дыру, а другая улетучится.

Одним из следствий излучения Хокинга является распад (пусть и крайне медленный) черной дыры. Это противоречит теории Эйнштейна, согласно которой, черные дыры могут только расти.

Исследователи подсчитали на примере десяти различных объектов, сколько времени может занять такое «испарение». Они ориентировались только на излучение Хокинга, не учитывая никакие другие воздействия. Расчеты показали, что время распада объекта зависит от его плотности.

Так, черным дырам и нейтронным звездам для распада потребовалось одинаковое время – 10˄67 лет. Самыми плотными и, следовательно, самыми долговечными объектами во Вселенной оказались белые карлики – остатки мертвых звезд. Их окончательный распад, по словам ученых, произойдет через 10˄78 лет, сообщает Journal of Cosmology and Astroparticle Physics.

Ученые отметили, что в исследовании объединили методы астрофизики, квантовой физики и математики. Подобные эксперименты помогают лучше понять теорию и, возможно, в будущем позволят раскрыть тайну излучения Хокинга.

Ранее японские ученые назвали точную дату конца света. Согласно их расчетам, апокалипсис наступит в 1 000 002 021 году. Все живое на планете исчезнет из-за Солнца. Оно расширится, а температура на Земле поднимется так сильно, что океаны испарятся. Люди смогут спастись, только если создадут для себя искусственную среду обитания. Еще один вариант переселиться на другую планету.