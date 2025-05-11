На Западе признали успех России в технологиях

Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях. Об этом написал журнал The National Interest.

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В статье отмечается, что Россия достигла прогресса в выпуске беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. Автор материала подчеркнул, что российским дронам нет равных в мире.