На Западе признали успех России в технологиях
Россия добилась значительных успехов в трех перспективных направлениях. Об этом написал журнал The National Interest.
В статье отмечается, что Россия достигла прогресса в выпуске беспилотников, использовании искусственного интеллекта в военной технике, а также в лазерном оружии. Автор материала подчеркнул, что российским дронам нет равных в мире.
«Россия продолжает доказывать миру, что она на самом деле мощная страна с передовой и самодостаточной армией. В рамках масштабной стратегии военного перевооружения президент Владимир Путин распорядился о существенных изменениях в приоритетах оборонного производства России», — отмечается в публикации.