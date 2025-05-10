Дуров заявил об «отчаянии» WhatsApp

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил WhatsApp в закупке комментариев с критикой Telegram в Telegram-каналах.

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В качестве доказательства он приложил скриншоты двух постов из русскоязычных каналов, в которых его мессенджер обвиняется в «распространении скама и захламлении рекламой», в то время как WhatsApp выставляется хорошим, потому что там нет рекламы в интерфейсе и платных подписок.

«Наши конкуренты отчаялись — начали рекламировать себя в Telegram-каналах. До этого они публиковали заказные статьи в основном в западной прессе. Лучше бы потратили миллиарды своего маркетингового бюджета, направленного против нас, на инновации», — написал Дуров.

Он добавил, что Telegram технологически опережает WhatsApp на годы, и, по его словам, каждый месяц это отставание растет.

3 мая предприниматель сообщил о добавлении в Telegram функции сверхзащищенных групповых звонков.