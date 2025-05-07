Google представила обновленную модель Gemini 2.5 Pro Preview

На этой неделе Google выпустила обновлённую версию своего флагманского ИИ — Gemini 2.5 Pro Preview (I/O edition).

Компания говорит, что новая модель стала заметно умнее и особенно хороша в программировании.

Новые возможности в написании кода

Модель Gemini 2.5 Pro Preview существенно улучшает возможности для написания и редактирования кода. Согласно заявлениям Google, она занимает первое место в ряде специализированных рейтингов, таких как LMArena (который оценивает способность ИИ к программированию) и WebDev Arena (который измеряет способность создавать качественные веб-приложения). Эти достижения подтверждают, что новая модель значительно превосходит своих предшественников и конкурентов по важным показателям.

Особое внимание в Google уделяют улучшениям в области кодирования и создания интерактивных веб-приложений. Модель теперь не только быстро генерирует код, но и более точно выполняет такие задачи, как преобразование кода для достижения определённых целей и редактирование уже существующих фрагментов. Также отмечается, что новая версия значительно уменьшила количество ошибок, возникающих при вызове функций, что улучшает стабильность работы.

Google старается улучшить свои позиции на рынке ИИ

Анонс Gemini 2.5 Pro Preview стал частью подготовки Google к ежегодной конференции разработчиков Google I/O, которая пройдет в ближайшее время. Ожидается, что на мероприятии будут представлены ещё более мощные инструменты и модели ИИ, что делает выпуск этой версии важной вехой для компании в борьбе с конкурентами, такими как OpenAI и xAI.

Компания активно работает над улучшением своей позиции на рынке, и новая модель Gemini 2.5 Pro Preview, по всей видимости, станет одним из ключевых элементов этой стратегии. Важно отметить, что модель не только превосходит по производительности прежние версии, но и решает важные проблемы, с которыми сталкиваются разработчики, такие как точность и скорость выполнения задач.

Мультимедийные возможности и производительность

Кроме улучшений в области кодирования, новая версия Gemini 2.5 Pro Preview также продемонстрировала отличные результаты в мультимедийной обработке. В частности, она показала 84,8% в одном из популярных бенчмарков VideoMME, который оценивает способность моделей ИИ анализировать и интерпретировать видео. Это результат, который ставит модель в один ряд с лучшими ИИ-системами на рынке.

В блоге Google подчёркивается, что новая версия модели сочетает в себе эстетическую привлекательность при создании веб-приложений с высокой степенью управляемости. По сути, это значит, что Gemini 2.5 Pro Preview не только генерирует эстетически привлекательные интерфейсы, но и позволяет разработчику легко контролировать процесс создания этих приложений.

Улучшения для разработчиков

Для тех, кто уже использует модель Gemini 2.5 Pro, обновление будет особенно полезным. В Google обещают, что новая версия улучшит производительность, уменьшив количество ошибок и повысив скорость работы. Также были учтены отзывы разработчиков, благодаря чему модель стала более надёжной при вызове функций, что является важным улучшением для повседневной работы.

Между тем, российские ученые из Института искусственного интеллекта AIRI и МФТИ создали биологически правдоподобную модель памяти для систем искусственного интеллекта с внутренней мотивацией. Когнитивный агент, если выражаться простым языком, — это программа, которая учится самостоятельно взаимодействовать с миром и обучаться на своих ошибках.