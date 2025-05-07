Google напомнила, как Play Store защищает владельцев Android-смартфонов
Google решила напомнить всем, как она следит за безопасностью в своём магазине приложений Play Store. Корпорация запустила новую рекламную кампанию с говорящим слоганом: «Download apps, not traps» — то есть «Скачивай приложения, а не ловушки».
В центре внимания — меры, которые помогают не наткнуться на вредоносные или мошеннические программы.
Вот что делает Google, чтобы пользователям не пришлось переживать за безопасность:
Многоступенчатые проверки
Каждое приложение, прежде чем появиться в Play Store (и даже перед обновлениями!), проходит больше 10 000 проверок. Это помогает отсеивать подозрительный софт ещё до того, как он попадёт на смартфон.
Play Protect — твой цифровой телохранитель
Этот инструмент по умолчанию включён на всех устройствах с Android. Он проверяет приложения до установки и продолжает следить за уже установленными программами, чтобы вовремя поймать что-то подозрительное.
Прозрачность по части данных
У каждого приложения теперь есть отдельный раздел, где расписано, какие данные оно собирает, с кем делится и как их защищает. Видно, использует ли геолокацию, сообщения, финансы, активность и т. п. Удобно, чтобы понимать, кому ты даёшь доступ к данным.
Безопасные покупки
Перед покупкой Google просит подтвердить её паролем, отпечатком пальца или другим способом. Это защищает от случайных трат — особенно если телефон в руках ребёнка.
Родительский контроль
Для детей Google предусмотрела строгие фильтры. Приложения, ориентированные на младшую аудиторию, обязаны соответствовать особым требованиям: по содержанию и по тому, как они работают с персональной информацией.
Значки доверия и управление рекомендациями
В магазине теперь есть специальные значки, например, «Government» — для официальных госприложений, или «Verified» — для VPN, которые действительно заботятся о безопасности. Кроме того, можно настраивать, какие данные используются для персональных рекомендаций, а можно и вовсе их отключить.
И, конечно, компания продолжает бороться с нарушителями. За прошлый год Google заблокировала более 2,36 млн приложений и 158 000 аккаунтов разработчиков, нарушавших правила.