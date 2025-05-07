Google напомнила, как Play Store защищает владельцев Android-смартфонов

Google решила напомнить всем, как она следит за безопасностью в своём магазине приложений Play Store. Корпорация запустила новую рекламную кампанию с говорящим слоганом: «Download apps, not traps» — то есть «Скачивай приложения, а не ловушки».

В центре внимания — меры, которые помогают не наткнуться на вредоносные или мошеннические программы.

Вот что делает Google, чтобы пользователям не пришлось переживать за безопасность:

Многоступенчатые проверки

Каждое приложение, прежде чем появиться в Play Store (и даже перед обновлениями!), проходит больше 10 000 проверок. Это помогает отсеивать подозрительный софт ещё до того, как он попадёт на смартфон.

Play Protect — твой цифровой телохранитель

Этот инструмент по умолчанию включён на всех устройствах с Android. Он проверяет приложения до установки и продолжает следить за уже установленными программами, чтобы вовремя поймать что-то подозрительное.

Прозрачность по части данных

У каждого приложения теперь есть отдельный раздел, где расписано, какие данные оно собирает, с кем делится и как их защищает. Видно, использует ли геолокацию, сообщения, финансы, активность и т. п. Удобно, чтобы понимать, кому ты даёшь доступ к данным.

Безопасные покупки

Перед покупкой Google просит подтвердить её паролем, отпечатком пальца или другим способом. Это защищает от случайных трат — особенно если телефон в руках ребёнка.

Родительский контроль

Для детей Google предусмотрела строгие фильтры. Приложения, ориентированные на младшую аудиторию, обязаны соответствовать особым требованиям: по содержанию и по тому, как они работают с персональной информацией.

Значки доверия и управление рекомендациями

В магазине теперь есть специальные значки, например, «Government» — для официальных госприложений, или «Verified» — для VPN, которые действительно заботятся о безопасности. Кроме того, можно настраивать, какие данные используются для персональных рекомендаций, а можно и вовсе их отключить.

И, конечно, компания продолжает бороться с нарушителями. За прошлый год Google заблокировала более 2,36 млн приложений и 158 000 аккаунтов разработчиков, нарушавших правила.