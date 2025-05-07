Фрагменты выведенной из эксплуатации советской автоматической межпланетной станции (АМС) «Космос-482» могут рухнуть на Землю после 9 мая, следует из анализа, проведенного научным сотрудником Университета Дельфта Марко Лангбруком в своем блоге.

По данным специалиста, скорее всего, в плотные слои земной атмосферы АМС войдет 10 мая в 11:37 по московскому времени. Лангбрук добавил, что имеющиеся флуктуации космической погоды не позволяют точно спрогнозировать это время, «из-за чего мы предполагаем, что зонд может упасть на планету в промежутке между утром 9 мая и утром 11 мая».

Ранее издание New York Post со ссылкой на астронома Джонатана Макдауэлла сообщило, что «Космос-482» может упасть на Землю в интервале с 7 по 13 мая.

Как Российской академии наук Виктора Воропаева, АМС может достигнуть поверхности Земли 12-14 мая, упав в районе от 52-й параллели северной широты до 52-й параллели южной широты.

АМС «Космос-482» — дублер станции «Венера-8». Аппарат запущен 31 марта 1972 года на ракете «Молния-М» с космодрома Байконур. Из-за аварии разгонного блока АМС осталась на околоземной орбите.