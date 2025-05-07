«Касперский» призвал срочно менять пароль от роутера

Более трети россиян (39%), у которых дома настроен Wi-Fi, никогда не меняли пароль от домашнего роутера, выяснила «Лаборатория Касперского» в ходе опроса. Почти каждый пятый (18%) создавал новую комбинацию, но не сразу. Только 27% обновили учетные данные после покупки.

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При установке роутера важно сразу изменить предустановленный пароль на сложную уникальную комбинацию, а также регулярно проверять наличие обновлений для роутера, рекомендует эксперт Kaspersky ICS CERT Владимир Дащенко.

По его словам, если злоумышленники получат доступ к роутеру, они смогут контролировать все информационные потоки входящей и исходящей информации, менять сетевые настройки, а также использовать роутер как точку входа для развития атаки на подключенную к нему внутреннюю инфраструктуру — те компьютеры и девайсы, которые недоступны напрямую из Интернета.

Специалисты «Лаборатории Касперского» также напоминают о необходимости регулярно обновлять программное обеспечение на всех устройствах, в том числе на роутерах, настроить двухфакторную аутентификацию везде, где есть такая возможность, а также установить комплексное решение для защиты от киберугроз.