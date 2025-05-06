Google случайно раскрыла масштабный редизайн Android 16

Компания Google преждевременно опубликовала изображения, демонстрирующие новый стиль интерфейса Material 3 Expressive в Android 16. Несмотря на последующее удаление материалов, они остаются доступными на архивных страницах, сообщает 9to5Google.

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Разработчики называют Material 3 Expressive самым детально исследованным дизайном в истории Android. Цель нового языка дизайна — повысить эстетическую привлекательность и удобство взаимодействия.

Заявлено, что в ходе работы было проведено 46 этапов исследований, в которых приняли участие более 18 тыс. пользователей. Эксперты анализировали восприятие различных элементов — цвета, формы, размеров и анимации, а также оптимальные параметры индикаторов загрузки и кнопок.

Примечательно, что новый дизайн учитывает потребности пользователей разных возрастов. Исследования показали, что люди старше 45 лет справляются с интерфейсными задачами не менее эффективно, чем молодые пользователи.

Официальная презентация Material 3 Expressive ожидается на конференции Google I/O 20-21 мая, где также компания представит Android 16.