В России частично заработал YouTube

Популярный видеосервис YouTube, по всей видимости, вновь функционирует на территории России. Пользователи российского сегмента интернета активно сообщают о беспроблемном запуске и работе его мобильного приложения. Об этом, в частности, пишет издание «Царьград».

Отмечается, что начиная примерно с 5 мая, мобильная версия платформы запускается стабильно. При этом ее работоспособность не зависит от используемого оператора сотовой связи и сохраняется при подключении по Wi-Fi.

Проверка корреспондента «Газеты.Ru» также показала работоспособность Android- и iOS-версий клиента YouTube. Приложения быстро прогружают обложки роликов, но с задержкой начинают их воспроизведение. Результат не отличается при смене подключения с мобильного интернета на Wi-Fi.

В то же время, доступ к сервису через веб-браузеры, как и ранее, по-прежнему сопряжен с ограничениями или работает некорректно.

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Напомним, после того, как работа YouTube была частично ограничена в России, доступ через браузеры стал проблемным, а мобильное приложение часто работало с перебоями или «зависало».

Это не первый случай, когда пользователи фиксируют временное восстановление стабильного доступа к видеохостингу. Прежде, как пишет «Царьград», уже наблюдались периоды, когда сервис становился доступным как на смартфонах, так и на персональных компьютерах, однако эти улучшения оказывались недолговечными.