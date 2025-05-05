Озеро на Алтае раскрыло тайну "леса мертвых"

На дне Телецкого озера на Алтае, к изучению которого приступили специалисты, находится таинственный «лес мертвецов». Останки древних воинов и предметы экипировки, принадлежащие, как гласят местные предания, солдатам армии Чингисхана, сохранились благодаря большой глубине озера и специфическому химическому составу воды. Об этом пишет портал runews24.

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Армия Чингисхана, согласно легендам, пыталась однажды переправиться через замерзшее озеро, однако лед проломился, и воины ушли под воду вместе с лошадьми и доспехами.

Фрагменты древней цивилизации сохранились в идеально пригодном для археологов состоянии.

Наличие остатков деревянных конструкций, металлических предметов и даже костей на дне озера, которые подтверждают правдивость народных преданий, признали и научные экспедиции.

Ранее при обследовании ледника Лендбрин в Норвегии археологи нашли вещь, изготовленную человеком 1300 лет назад.