Археологи воссоздали последние минуты жителей Помпеев

Эксперты из археологического парка Помпеи сделали важное открытие во время исследования Дома Геллы и Фрикса на Виа дель Везувио. Он обнаружили останки обитателей дома, которые пытались спастись от извержения.

© mir24.tv

Ученые раскопали спальню, где к двери была придвинута детская кровать. Очевидно, таким образом люди пытались забаррикадировать вход в убежище. Однако выжить им не удалось – в комнате остались тела четверых человек, включая ребенка.

Дом Геллы и Фрикса был найден в 2018 году. На стене сохранилась фреска с мифологическим сюжетом, благодаря которой он получил свое название.

Исследователи обнаружили большую прихожую, ведущую в атриум, спальню и банкетный зал. Открытие позволило воссоздать последние минуты жизни обитателей дома. Очевидно, после начала извержения лапилли (небольшие осколки камней, выброшенные вулканом) посыпались в дом через отверстие в крыше атриума. Семья попыталась укрыться в спальне и переждать катастрофу, но дом накрыл пирокластический поток температурой более 500 градусов, сообщает The Journal of the Geological Society.

В кладовой археологи нашли амфоры и набор бронзовой посуды, включавший черпак, кувшин с одной ручкой, вазу и чашку в форме раковины. Также сохранился бронзовый амулет (булла). Вероятно, его носил ребенок.

Извержение Везувия произошло в 79 году нашей эры. Оно уничтожило города Помпеи и Геркуланум. Раскопки в Помпеях продолжаются с XVIII века. Недавно в руинах города нашли остатки термального комплекса на 30 человек. Возможно, владелец приглашал туда влиятельных гостей. Для посетителей были предусмотрены три бассейна: с горячей, теплой и холодной водой.