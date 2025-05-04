Google откроет детям до 13 лет доступ к своему ИИ

Google объявил, что дети младше 13 лет, чьи аккаунты находятся под управлением Google Family Link, скоро получат доступ к чат-боту Gemini на Android-устройствах. Об этом сообщает The Verge. Запуск начнется на следующей неделе, позволяя юным пользователям использовать ИИ для помощи с домашними заданиями, создания сочинений или ответов на вопросы.

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Family Link — это сервис Google, который помогает родителям контролировать активность детей, устанавливать ограничения и блокировать нежелательный контент.

Компания подчеркивает безопасность: данные детей не будут использоваться для обучения ИИ, а для младших пользователей предусмотрены строгие ограничения контента. Google советует родителям объяснить детям, что Gemini — это не человек, а программа, которая может ошибаться, и не делиться с ней личной информацией. Родители смогут отключить доступ к чат-боту через приложение или сайт Family Link.

Решение вызвало дискуссии, так как ИИ-боты, включая Gemini, иногда выдают неточности или нежелательный контент.