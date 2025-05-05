Ученые рассказали, грозит ли миру восстание машин

40 лет назад на экраны вышел фильм «Терминатор», поднявший вопрос о потенциальной угрозе искусственного интеллекта. Ученые проанализировали вероятность реализации такого сценария в современном мире.

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Специалисты считают, что создание робота, подобного Терминатору, пока что технически невозможно. Современная робототехника отстает от уровня, необходимого для создания машин, которые могли бы уничтожить человечество. Главными препятствиями являются сложности с энергообеспечением и координацией движений, сообщает «Новосвят».

Более реальную угрозу представляют уже существующие технологии, такие как БПЛА и машина на автопилоте. Гипотетическое восстание машин могло бы быть связано с этими устройствами, что делает сценарий, близкий к фильму «Трансформеры», более вероятным.

Ученые считают, что ни одна страна не допустит наделения ИИ полномочиями, которые могли бы привести к потере контроля. Глобальное восстание машин остается в области фантастики.