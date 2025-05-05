Ученые рассказали, грозит ли миру восстание машин
40 лет назад на экраны вышел фильм «Терминатор», поднявший вопрос о потенциальной угрозе искусственного интеллекта. Ученые проанализировали вероятность реализации такого сценария в современном мире.
Специалисты считают, что создание робота, подобного Терминатору, пока что технически невозможно. Современная робототехника отстает от уровня, необходимого для создания машин, которые могли бы уничтожить человечество. Главными препятствиями являются сложности с энергообеспечением и координацией движений, сообщает «Новосвят».
Более реальную угрозу представляют уже существующие технологии, такие как БПЛА и машина на автопилоте. Гипотетическое восстание машин могло бы быть связано с этими устройствами, что делает сценарий, близкий к фильму «Трансформеры», более вероятным.
Ученые считают, что ни одна страна не допустит наделения ИИ полномочиями, которые могли бы привести к потере контроля. Глобальное восстание машин остается в области фантастики.